Spéctacle de l’Odysée, Le crime de la ligne 51 Monthureux-sur-Saône

Jardins du Présbytère Monthureux-sur-Saône Vosges

Saurez-vous résoudre l’enquête la plus palpipante de la compagnie des chemins de fer de l’Est ?

21 novembre 1886, la gare d’Épinal est en effervescence pour l’inauguration de la ligne ferroviaire n°51, reliant Épinal à Jussey. Parmi les passagers, des aristocrates et des personnalités locales, ainsi que la célèbre détective Pamina de Beaumont. À 18h02, le train démarre, mais une heure plus tard, il s’arrête brutalement sur le célèbre pont Tatal entre Claudon et Monthureux. Des arbres sont tombés sur la voie… Alors que le train est bloqué à 43 mètres de hauteur, un cri retentit un crime vient d’être commis ! Bloqué dans le train, le meurtrier est toujours à bord. L’enquête peut alors commencer…

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE EMMANUEL PETIT

Infos pratiques:

– Spectacle joué en plein air dans les jardins du Presbytère

– Animations et restauration tous les soirs à partir de 19h

– Spectacle joué à 21h30 du mardi au dimanche ainsi que le dimanche à 15h00

– Parkings gratuits et parking pour les personnes à mobilité réduiteTout public

Jardins du Présbytère Monthureux-sur-Saône 88410 Vosges Grand Est +33 3 29 09 91 94 compagnie-l-odyssee@wanadoo.fr

English :

Can you solve the Eastern Railway Company’s most thrilling investigation?

november 21, 1886, the Épinal railway station is abuzz with excitement as it celebrates the inauguration of railroad line no. 51, linking Épinal to Jussey. Among the passengers were aristocrats and local personalities, as well as the famous detective Pamina de Beaumont. At 6.02pm, the train set off, but an hour later, it came to an abrupt halt on the famous Tatal bridge between Claudon and Monthureux. Trees had fallen onto the track… As the train is blocked at a height of 43 meters, a scream rings out: a crime has just been committed! Trapped in the train, the murderer is still on board. The investigation begins…

WRITTEN AND DIRECTED BY EMMANUEL PETIT

Practical info:

– Open-air show in the Presbytery gardens

– Entertainment and catering every evening from 7pm

– Show at 9:30pm Tuesday to Sunday and at 3pm on Sundays

– Free parking and parking for the disabled

German :

Können Sie den spannendsten Fall der Östlichen Eisenbahngesellschaft lösen?

am 21. November 1886 herrscht im Bahnhof von Épinal reges Treiben, denn die Eisenbahnlinie Nr. 51, die Épinal mit Jussey verbindet, wird eingeweiht. Unter den Fahrgästen befinden sich Aristokraten und lokale Persönlichkeiten sowie die berühmte Detektivin Pamina de Beaumont. Um 18:02 Uhr fuhr der Zug los, doch eine Stunde später kam er auf der berühmten Tatal-Brücke zwischen Claudon und Monthureux abrupt zum Stehen. Einige Bäume sind auf die Gleise gestürzt… Als der Zug in 43 Metern Höhe feststeckt, ertönt ein Schrei: Ein Verbrechen wurde begangen! Der Mörder sitzt im Zug fest, ist aber noch an Bord. Die Ermittlungen können beginnen…

SCHRIFTSTELLER UND REGIE EMMANUEL PETIT

Praktische Informationen:

– Das Theaterstück wird unter freiem Himmel in den Gärten des Presbyteriums aufgeführt

– Jeden Abend ab 19 Uhr Unterhaltung und Verpflegung

– Aufführung um 21:30 Uhr von Dienstag bis Sonntag sowie sonntags um 15:00 Uhr

– Kostenlose Parkplätze und Parkplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Italiano :

Riuscirete a risolvere l’indagine più avvincente della Eastern Railway Company?

il 21 novembre 1886, la stazione di Épinal era in fermento per l’inaugurazione della linea 51, che collegava Épinal a Jussey. Tra i passeggeri c’erano aristocratici e personalità locali, oltre alla famosa detective Pamina de Beaumont. Il treno partì alle 18.02, ma un’ora dopo si arrestò bruscamente sul famoso ponte Tatal tra Claudon e Monthureux. Degli alberi erano caduti sui binari… Con il treno bloccato a 43 metri di altezza, si sente un urlo: è stato appena commesso un crimine! Intrappolato nel treno, l’assassino è ancora a bordo. L’indagine può ora iniziare…

SCRITTO E DIRETTO DA EMMANUEL PETIT

Dettagli pratici:

– Spettacolo all’aperto nei giardini del presbiterio

– Intrattenimento e rinfresco ogni sera a partire dalle 19.00

– Spettacolo alle 21.30 dal martedì alla domenica e alle 15.00 la domenica

– Parcheggio gratuito e parcheggio per persone a mobilità ridotta

Espanol :

¿Podrás resolver la investigación más apasionante de la Compañía de Ferrocarriles del Este?

el 21 de noviembre de 1886, la estación de Épinal se llena de emoción con motivo de la inauguración de la línea 51, que une Épinal con Jussey. Entre los pasajeros se encontraban aristócratas y personalidades locales, así como la famosa detective Pamina de Beaumont. El tren partió a las 18.02, pero una hora más tarde se detuvo bruscamente en el famoso puente del Tatal, entre Claudon y Monthureux. Unos árboles habían caído sobre la vía… Con el tren atascado a 43 metros de altura, se oye un grito: ¡se acaba de cometer un crimen! Atrapado en el tren, el asesino sigue a bordo. Ahora puede comenzar la investigación…

ESCRITA Y DIRIGIDA POR EMMANUEL PETIT

Detalles prácticos:

– Espectáculo al aire libre en los jardines del Presbiterio

– Animación y refrescos todas las tardes a partir de las 19.00 horas

– Espectáculo a las 21.30 h de martes a domingo y a las 15 h los domingos

– Aparcamiento gratuito y aparcamiento para personas con movilidad reducida

