Spectacle de L’Ombre à la Lumière Bourges 5 juillet 2025 20:00

Cher

Spectacle de L’Ombre à la Lumière 34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-05 20:00:00

2025-07-05

Assistez à la 12ème édition du spectacle !

Depuis 2013, De l’Ombre à la Lumière propose une démarche artistique, pluridisciplinaire et intergénérationnelle, portée par la Compagnie After The Crescent.

Billetterie gérée par la Compagnie After de The Cresent. .

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 86 05 afterthecresent18@gmail.com

English :

Attend the 12th edition of the show!

German :

Erleben Sie die 12. Ausgabe des Spektakels!

Italiano :

Partecipate alla 12a edizione del salone!

Espanol :

Asista a la 12ª edición del salón

