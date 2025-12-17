Spectacle de Louis CATTELAT Le Molay-Littry

Spectacle de Louis CATTELAT

Salle des fêtes Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27 21:30:00

Date(s) :

2026-01-27

Humoriste mais aussi scénariste, réalisateur et auteur, Louis Cattelat manie les mots avec brio. En parallèle de ses fictions, il présente son premier spectacle ARECIBO . Arecibo peut évoquer trois choses.– Rien.– Une destination à Porto-Rico, luxuriante et accueillante, où on peut aller se faire bronzer le cul.– Un radiotélescope qui a envoyé un message à destination des extraterrestres, en 1974. Que des personnes aient déployé tout un programme scientifique pour essayer de parler aux aliens, alors qu’à titre personnel j’arrive pas à dire à la coiffeuse que je trouve ma coupe très laide, ça me bute.

Salle des fêtes Le Molay-Littry 14230 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03 valentin.quiedeville@isigny-omaha-intercom.fr

