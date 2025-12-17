Spectacle de Louis CATTELAT Le Molay-Littry
Salle des fêtes Le Molay-Littry Calvados
Tarif : – –
Début : 2026-01-27 20:30:00
fin : 2026-01-27 21:30:00
2026-01-27
Tom Leeb est un artiste polyvalent qui a su rapidement se faire un nom en France grâce à son style folk moderne.
Humoriste mais aussi scénariste, réalisateur et auteur, Louis Cattelat manie les mots avec brio. En parallèle de ses fictions, il présente son premier spectacle ARECIBO . Arecibo peut évoquer trois choses.– Rien.– Une destination à Porto-Rico, luxuriante et accueillante, où on peut aller se faire bronzer le cul.– Un radiotélescope qui a envoyé un message à destination des extraterrestres, en 1974. Que des personnes aient déployé tout un programme scientifique pour essayer de parler aux aliens, alors qu’à titre personnel j’arrive pas à dire à la coiffeuse que je trouve ma coupe très laide, ça me bute.
Concert à découvrir dès 14 ans .
Salle des fêtes Le Molay-Littry 14230 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03 valentin.quiedeville@isigny-omaha-intercom.fr
English : Spectacle de Louis CATTELAT
Tom Leeb is a versatile artist who has quickly made a name for himself in France with his modern folk style.
