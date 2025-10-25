Spectacle de magie à Saint Gervais Saint-Gervais

Spectacle de magie à Saint Gervais

Château des Arras Saint-Gervais Gironde

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Ce spectacle vous est offert par une bande de magiciens passionnés, certains viennent de loin, d’autres ce sont justes perdus en route…

Mais tous sont prêts à vous ensorceler (gentiment) et à vous faire voyager dans leur univers plein de mystères, de rires et de surprises !

Le programme n’étant pas finalisé par nos magiciens, nous risquons de modifier les horaires.

Une réservation sera mise en place avec une participation qui sera reversée intégralement à une association. .

Château des Arras Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 84 05 65

