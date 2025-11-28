Spectacle de magie Adrien Wild Ribeauvillé

Spectacle de magie Adrien Wild Ribeauvillé vendredi 28 novembre 2025.

Spectacle de magie Adrien Wild

RD 106 Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-28 19:30:00

fin : 2025-12-13

2025-11-28 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19 2026-01-16 2026-01-23

Et si nous pouvions contrôler l’insaisissable le temps ? Dans Temporel, Adrien Wild mêle science et illusion pour nous faire voyager entre passé, présent et futur. Un spectacle fascinant où rêves, souvenirs et impossibles prennent vie.

Et si nous pouvions prendre le contrôle de ce qui nous échappe le plus le temps ? Cet insaisissable fil conducteur de nos vies ! Après 3 années de tournée et après avoir rempli le Grand Point Virgule et le Palais des Glaces de Paris avec son précédent spectacle, Adrien Wild est de retour avec sa nouvelle création, Temporel. .

RD 106 Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 43 43

English :

What if we could control the elusive: time? In Temporel, Adrien Wild combines science and illusion to take us on a journey between past, present and future. A fascinating show where dreams, memories and impossibilities come to life.

German :

Was wäre, wenn wir das Ungreifbare kontrollieren könnten: die Zeit? In Temporel vermischt Adrien Wild Wissenschaft und Illusion, um uns auf eine Reise zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schicken. Eine faszinierende Show, in der Träume, Erinnerungen und Unmögliches zum Leben erweckt werden.

Italiano :

E se potessimo controllare l’inafferrabile: il tempo? In Temporel, Adrien Wild combina scienza e illusione per condurci in un viaggio tra passato, presente e futuro. Uno spettacolo affascinante in cui sogni, ricordi e l’impossibile prendono vita.

Espanol :

¿Y si pudiéramos controlar lo inasible: el tiempo? En Temporel, Adrien Wild combina ciencia e ilusión para llevarnos a un viaje entre el pasado, el presente y el futuro. Un espectáculo fascinante donde los sueños, los recuerdos y lo imposible cobran vida.

