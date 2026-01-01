Spectacle de magie Adrien Wild Ribeauvillé

Spectacle de magie Adrien Wild

RD 106 Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-23

Et si nous pouvions contrôler l’insaisissable le temps ? Dans Temporel, Adrien Wild mêle science et illusion pour nous faire voyager entre passé, présent et futur. Un spectacle fascinant où rêves, souvenirs et impossibles prennent vie.

Et si nous pouvions prendre le contrôle de ce qui nous échappe le plus le temps ? Cet insaisissable fil conducteur de nos vies ! Après 3 années de tournée et après avoir rempli le Grand Point Virgule et le Palais des Glaces de Paris avec son précédent spectacle, Adrien Wild est de retour avec sa nouvelle création, Temporel. .

RD 106 Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 43 43

English :

What if we could control the elusive: time? In Temporel, Adrien Wild combines science and illusion to take us on a journey between past, present and future. A fascinating show where dreams, memories and impossibilities come to life.

