Spectacle de Magie Allonnes

Spectacle de Magie Allonnes samedi 4 octobre 2025.

Spectacle de Magie

21 rue du Lavoir Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Spectacle de magie (et humour) avec Olivier le magicien et la présence exceptionnelle de Passe Muraille de Fort Boyard ! Emerveillement et rire garantis !

.

21 rue du Lavoir Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 58 52 13

English :

Magic (and humour) show with Olivier the magician and the exceptional presence of Passe Muraille from Fort Boyard! Wonder and laughter guaranteed!

German :

Zaubershow (und Humor) mit Olivier, dem Zauberer, und der außergewöhnlichen Anwesenheit von Passe Muraille aus Fort Boyard! Staunen und Lachen garantiert!

Italiano :

Spettacolo di magia (e umorismo) con Olivier il mago e la presenza eccezionale della Passe Muraille di Fort Boyard! Meraviglia e risate garantite!

Espanol :

¡Espectáculo de magia (y humor) con Olivier el mago y la presencia excepcional de Passe Muraille de Fort Boyard! ¡Maravilla y risas garantizadas!

L’événement Spectacle de Magie Allonnes a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME