Spectacle de magie au Cinéma Etoile Cinéma Etoile Carantec

Spectacle de magie au Cinéma Etoile

Cinéma Etoile 11 Rue Dusquene Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 15:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

A l’approche de Noël, l’association Airs de Fête invite les enfants de 3 à 10 ans au spectacle du Clown Magicien Kornely au cinéma ETOILE à 15h30 mardi 23 décembre la grande illusion, magie des cordes et des foulards, transformation, mentaliste, ventriloquie, …. pour optimiser les places aux enfants, 1 adulte accompagnateur seulement. Places limitées.

Le spectacle sera suivi d’un goûter offert aux enfants par les Commerçants et Artisans de l’association Cap Carantec. .

Cinéma Etoile 11 Rue Dusquene Carantec 29660 Finistère Bretagne

