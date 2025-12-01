Spectacle de magie au Cinéma Etoile Cinéma Etoile Carantec
Spectacle de magie au Cinéma Etoile
Cinéma Etoile 11 Rue Dusquene Carantec
Début : 2025-12-23 15:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
A l’approche de Noël, l’association Airs de Fête invite les enfants de 3 à 10 ans au spectacle du Clown Magicien Kornely au cinéma ETOILE à 15h30 mardi 23 décembre la grande illusion, magie des cordes et des foulards, transformation, mentaliste, ventriloquie, …. pour optimiser les places aux enfants, 1 adulte accompagnateur seulement. Places limitées.
Le spectacle sera suivi d’un goûter offert aux enfants par les Commerçants et Artisans de l’association Cap Carantec. .
Cinéma Etoile 11 Rue Dusquene Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 72 98 20 57
