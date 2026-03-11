Spectacle de magie Quai Cyrano Bergerac

Spectacle de magie

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez assister au spectacle de magie de Marc Weber. Ce spectacle familial et très interactif permet aux petits comme aux grands de profiter de numéros de magie et de jonglerie, tous plus époustouflants les uns que les autres… jusqu’au grand final. Rires et souvenirs garantis.

Sur réservation & gratuit. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

