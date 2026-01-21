Spectacle de magie Bluff – La Doline Millau

Spectacle de magie Bluff – La Doline

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : Samedi 2026-01-24

Spectacle de music-hall

Spectacle de magie au Théâtre de la Doline

Bluff

Samedi 24 Janvier à 20h30

Au Théâtre de la Doline

Bluff (n.m.) Attitude qui tend à créer l’illusion… Et ça, ce n’est pas que

pendant une partie de poker ou un tour de magie !

Ça vous est sûrement déjà arrivé de chercher un moment quelque chose que

vous avez sous les yeux depuis le début ? Et bien vous vous êtes bluffé (vous-

même) Bravo !

Pendant près d’une heure, Ben Aymerich (La France a un Incroyable Talent

(M6) 2023) va vous raconter, avec beaucoup d’humour, comment il bluffe et se

bluffe au quotidien grâce à la magie et au mentalisme.

Une production Pas encore de Prod’

Durée 1h environ

Entrée Normal 15€ Réduit 10€

Réservations au 05 65 58 83 40 ou sur www.theatredeladoline.com .

Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr

