Spectacle de magie Bluff – La Doline Millau
Spectacle de magie Bluff – La Doline Millau samedi 24 janvier 2026.
Spectacle de magie Bluff – La Doline
Théâtre La Doline Millau Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Spectacle de music-hall
Spectacle de magie au Théâtre de la Doline
Bluff
Samedi 24 Janvier à 20h30
Au Théâtre de la Doline
Bluff (n.m.) Attitude qui tend à créer l’illusion… Et ça, ce n’est pas que
pendant une partie de poker ou un tour de magie !
Ça vous est sûrement déjà arrivé de chercher un moment quelque chose que
vous avez sous les yeux depuis le début ? Et bien vous vous êtes bluffé (vous-
même) Bravo !
Pendant près d’une heure, Ben Aymerich (La France a un Incroyable Talent
(M6) 2023) va vous raconter, avec beaucoup d’humour, comment il bluffe et se
bluffe au quotidien grâce à la magie et au mentalisme.
Une production Pas encore de Prod’
Durée 1h environ
Entrée Normal 15€ Réduit 10€
Réservations au 05 65 58 83 40 ou sur www.theatredeladoline.com .
Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music hall show
L’événement Spectacle de magie Bluff – La Doline Millau a été mis à jour le 2026-01-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)