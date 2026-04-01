Spectacle de magie Bonny le Clown Bouzonville
Spectacle de magie Bonny le Clown Bouzonville samedi 18 avril 2026.
Bouzonville
Spectacle de magie Bonny le Clown
Espace Culturel de Bouzonville 2 rue des Bénédictins Bouzonville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Un après-midi magique vous attend à l’Espace Culturel de Bouzonville avec le Spectacle de Magie de Bonny le Clown !
Venez partager un moment magique en famille en découvrant ses tours surprenants qui émerveilleront petits et grands !
À partir de 3 ans.Enfants
0 .
Espace Culturel de Bouzonville 2 rue des Bénédictins Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A magical afternoon awaits you at Bouzonville’s Espace Culturel with the Bonny le Clown magic show!
Come and share a magical moment with your family as they discover his surprising tricks that will amaze young and old alike!
Ages 3 and up.
L’événement Spectacle de magie Bonny le Clown Bouzonville a été mis à jour le 2026-04-07 par TROIS FRONTIERES TOURISME