Bouzonville

Spectacle de magie Bonny le Clown

Espace Culturel de Bouzonville 2 rue des Bénédictins Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un après-midi magique vous attend à l’Espace Culturel de Bouzonville avec le Spectacle de Magie de Bonny le Clown !

Venez partager un moment magique en famille en découvrant ses tours surprenants qui émerveilleront petits et grands !

À partir de 3 ans.Enfants

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Espace Culturel de Bouzonville 2 rue des Bénédictins Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

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English :

A magical afternoon awaits you at Bouzonville’s Espace Culturel with the Bonny le Clown magic show!

Come and share a magical moment with your family as they discover his surprising tricks that will amaze young and old alike!

Ages 3 and up.

L’événement Spectacle de magie Bonny le Clown Bouzonville a été mis à jour le 2026-04-07 par TROIS FRONTIERES TOURISME