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Spectacle de magie Bonny le Clown Bouzonville

Spectacle de magie Bonny le Clown Bouzonville samedi 18 avril 2026.

Adresse : Espace Culturel de Bouzonville 2 rue des Bénédictins

Ville : 57320 Bouzonville

Département : Moselle

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Bouzonville

Spectacle de magie Bonny le Clown

Espace Culturel de Bouzonville 2 rue des Bénédictins Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Un après-midi magique vous attend à l’Espace Culturel de Bouzonville avec le Spectacle de Magie de Bonny le Clown !

Venez partager un moment magique en famille en découvrant ses tours surprenants qui émerveilleront petits et grands !

À partir de 3 ans.Enfants
0  .

Espace Culturel de Bouzonville 2 rue des Bénédictins Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44 

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English :

A magical afternoon awaits you at Bouzonville’s Espace Culturel with the Bonny le Clown magic show!

Come and share a magical moment with your family as they discover his surprising tricks that will amaze young and old alike!

Ages 3 and up.

L’événement Spectacle de magie Bonny le Clown Bouzonville a été mis à jour le 2026-04-07 par TROIS FRONTIERES TOURISME

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