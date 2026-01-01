Spectacle de magie Salle des fêtes Bressolles
Spectacle de magie Salle des fêtes Bressolles dimanche 18 janvier 2026.
Spectacle de magie
Salle des fêtes 1 rue de la Montée Bressolles Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Le comité des fêtes invite les amateurs de magie à un spectacle. Il sera animé par le magicien
Xavier Lebreton et durera 1 h 50.
English :
The Comité des fêtes invites magic lovers to a show. It will be hosted by magician
Xavier Lebreton and will last 1 h 50.
