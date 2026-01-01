Spectacle de magie Salle des fêtes Bressolles

Spectacle de magie

Salle des fêtes 1 rue de la Montée Bressolles Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Le comité des fêtes invite les amateurs de magie à un spectacle. Il sera animé par le magicien

Xavier Lebreton et durera 1 h 50.

Salle des fêtes 1 rue de la Montée Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 74 58 71

English :

The Comité des fêtes invites magic lovers to a show. It will be hosted by magician

Xavier Lebreton and will last 1 h 50.

