Spectacle de Magie « Brouillon » Cie Sans gravité Festival d’automne « Polar, magie, etc »

Place de la Rivière Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-17

2025-10-17

3è édition du Festival d’automne ! Place à l’émerveillement avec le spectacle de magie “Brouillon” de la Cie Sans Gravité.

Une soirée magique qui donne le ton d’un festival riche en découvertes dont vous découvrirez le programme en avant première !

Spectacle d’ouverture du festival qui va se dérouler du vendredi 17 octobre au dimanche 16 novembre 2025.

Spectacle de magie nouvelle, théâtre et marionnettes.

Une plume, une feuille blanche plongé dans son encrier, un écrivain griffonne une histoire. Les mots prennent vie, sonnent, résonnent. Soudain, ils s’embrouillonnent. Ses idées disparaissent et l’homme se chiffonne, rature, baragouine des mots qui se carapatent… mais où s’envolent-ils ? Entouré de sa lampe complice et de sa poubelle folle, il voyage dans sa forêt de brouillons à la recherche de son inspiration. Et si ses idées étaient là, juste sous son nez, n’attendant qu’à être défroissées pour mieux s’épanouir ?

Tout public à partir de 6 ans.

Places limitées à 250 pers. Durée 50 min.

Gratuit.

Consultez le programme complet du festival sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Ce festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. .

Place de la Rivière Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 89 90 tourisme@levezou.fr

English :

3rd edition of the Autumn Festival! Let?s marvel at the magic show ?Brouillon? by Cie Sans Gravité.

A magical evening that sets the tone for a festival rich in discoveries, with a preview of the program!

German :

3. Ausgabe des Herbstfestivals! Lassen Sie sich von der Zaubershow « Brouillon » der Cie Sans Gravité verzaubern.

Ein magischer Abend, der den Ton für ein Festival voller Entdeckungen angibt, dessen Programm Sie in einer Vorpremiere entdecken werden!

Italiano :

terza edizione del Festival d’Autunno! Fate spazio alla meraviglia con lo spettacolo di magia « Brouillon » di Cie Sans Gravité.

Una serata magica che apre le porte a un festival ricco di nuove scoperte, di cui potrete scoprire in anteprima il programma!

Espanol :

¡3ª edición del Festival de Otoño! Déjese sorprender por el espectáculo de magia « Brouillon » de Cie Sans Gravité.

Una velada mágica que marca la pauta de un festival repleto de nuevos descubrimientos y que le permitirá conocer el programa en primicia

