Spectacle de Magie Buchy

Spectacle de Magie

379 Route de Forges Buchy Seine-Maritime

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

L’association Veenem Nooma et les Halles du Buchy vous présentent le nouveau spectacle de magie de Hugues Protat

Détenteur du Grand Prix français de la Magie, de la Baguette d’Argent de Monte-Carlo et du 3ème Prix de la Comédie Magique, Hugues Protat apparaitra dans les Halles de Buchy le dimanche 5 octobre à 15h pour charmer toute la famille de ses tours et illusions !

Cette année, retrouvez comme invité exceptionnel le Prince de l’élégance en personne Otto Wessely !

Places limitées, pensez à réserver.

Les profits seront reversés à l’association Veenem Nooma. .

379 Route de Forges Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 06 44 22 reservation.magiebuchy@gmail.com

