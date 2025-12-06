Spectacle de magie

Salle des fêtes Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Spectacle de magie avec Nolhan Prentignac suivi de sculptures de ballons.

Auberge espagnole salé, sucré, boissons, bières.

Concours avec vos créations culinaires sur le thème de Noël.

Soirée jeux de société (amenez vos jeux préférés). .

Salle des fêtes Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apemorlannecasteide@gmail.com

English : Spectacle de magie

L’événement Spectacle de magie Casteide-Candau a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Coeur de Béarn