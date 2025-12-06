Spectacle de magie Casteide-Candau
Spectacle de magie Casteide-Candau samedi 6 décembre 2025.
Spectacle de magie
Salle des fêtes Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques
Spectacle de magie avec Nolhan Prentignac suivi de sculptures de ballons.
Auberge espagnole salé, sucré, boissons, bières.
Concours avec vos créations culinaires sur le thème de Noël.
Soirée jeux de société (amenez vos jeux préférés). .
Salle des fêtes Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apemorlannecasteide@gmail.com
