Spectacle de Magie Castels et Bézenac

Salle des fêtes de Finsac Castels et Bézenac

14 décembre 2025

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Fêtons Noël ensemble avec un spectacle de magie pour petits et grands.

Ouvert à tous (poussins, cadets, séniors, vétérans!)

Dimanche 14 décembre à la Salle des fêtes de Finsac

Suivi d’une collation festive et friandises

Offerte par la municipalité de Castels et Bézenac

Inscription souhaitée au 06 11 76 00 29 ou amicaledecastelsetbezenac@gmail.com .

Salle des fêtes de Finsac Castels et Bézenac 24220 Dordogne +33 6 11 76 00 29

Let’s celebrate Christmas together with a magic show for young and old.

Open to all (juniors, cadets, seniors, veterans!)

Sunday December 14 at the Salle des fêtes in Finsac

Followed by a festive snack and sweets

Offered by the municipality c

Please register on 06 11 76 00 29

