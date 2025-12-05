Spectacle de Magie Castels et Bézenac
Spectacle de Magie Castels et Bézenac dimanche 14 décembre 2025.
Spectacle de Magie
Salle des fêtes de Finsac Castels et Bézenac Dordogne
Fêtons Noël ensemble avec un spectacle de magie pour petits et grands.
Ouvert à tous (poussins, cadets, séniors, vétérans!)
Dimanche 14 décembre à la Salle des fêtes de Finsac
Suivi d’une collation festive et friandises
Offerte par la municipalité de Castels et Bézenac
Inscription souhaitée au 06 11 76 00 29 ou amicaledecastelsetbezenac@gmail.com .
Salle des fêtes de Finsac Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 76 00 29
English :
Let’s celebrate Christmas together with a magic show for young and old.
Open to all (juniors, cadets, seniors, veterans!)
Sunday December 14 at the Salle des fêtes in Finsac
Followed by a festive snack and sweets
Please register on 06 11 76 00 29
