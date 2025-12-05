Spectacle de Magie Castels et Bézenac

Spectacle de Magie Castels et Bézenac dimanche 14 décembre 2025.

Salle des fêtes de Finsac Castels et Bézenac Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-12-14
2025-12-14

Fêtons Noël ensemble avec un spectacle de magie pour petits et grands.
Ouvert à tous (poussins, cadets, séniors, vétérans!)
Dimanche 14 décembre à la Salle des fêtes de Finsac
Suivi d’une collation festive et friandises
Offerte par la municipalité c
Inscription souhaitée au 06 11 76 00 29
Inscription souhaitée au 06 11 76 00 29 ou amicaledecastelsetbezenac@gmail.com   .

Salle des fêtes de Finsac Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 76 00 29 

English :

Let’s celebrate Christmas together with a magic show for young and old.
Open to all (juniors, cadets, seniors, veterans!)
Sunday December 14 at the Salle des fêtes in Finsac
Followed by a festive snack and sweets
Offered by the municipality c
Please register on 06 11 76 00 29

