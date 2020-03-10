Spectacle de Magie | Cérébro Montataire

Spectacle de Magie | Cérébro

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10 21:30:00

Date(s) :

2026-03-10

Mi-gourou mi-coach de vie, Matthieu Villatelle imagine avec les spectateurs Cerebro un (faux) programme de développement personnel qui va leur permettre de révéler leur véritable potentiel. À partir de cette fiction, ils sont invités à expérimenter les méthodes révolutionnaires de Cerebro afin de démonter ensemble les mécanismes de persuasion et de manipulation à l’œuvre. Une invitation à éveiller notre vigilance.

Co-écrit et mis en scène par Kurt Demey (Évidences inconnues, Garden of chance), Cerebro utilise la magie pour questionner notre rapport à l’autorité, à la croyance et au réel.

Public Ado-Adulte (Dès 12 ans)

Mardi 10 mars à 20h

Durée 1h15

Tarif unique: 4€

Renseignements au 03 44 24 69 97 ou par mail: lepalace@mairie-montataire.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt Déportés .

8 bis, Rue des Déportés Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 69 97 lepalace@mairie-montataire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Part guru, part life coach, Matthieu Villatelle works with Cerebro audiences to devise a (fake) personal development program that will enable them to reveal their true potential. Cerebro uses magic to question our relationship with authority, belief and reality.

