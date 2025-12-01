Spectacle de magie de Noël à Courcité Salle socio-culturelle Courcité
Spectacle de magie de Noël à Courcité
Salle socio-culturelle Rue du Stade Courcité Mayenne
Début : 2025-12-13 15:00:00
2025-12-13
Spectacle de magie La lttre au Père Noël à Courcité
Cette année encore, Courcité se pare de ses plus belles lumières pour deux jours de magie, de convivialité et de fête ! Venez partager ce moment en famille ou entre amis.
Enfant jusqu’à 12 ans gratuit + 1 goûter offert
Enfant de + 12 ans et adultes 2 €
Réservation conseillée auprès du salon Alter eGo ou auprès de la mairie de Courcité. .
Salle socio-culturelle Rue du Stade Courcité 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 25 07
English :
La lttre au Père Noël magic show in Courcité
German :
Zaubershow La lttre au Père Noël (Der Brief an den Weihnachtsmann) in Courcité
Italiano :
Spettacolo di magia La lttre au Père Noël a Courcité
Espanol :
Espectáculo de magia La lttre au Père Noël en Courcité
