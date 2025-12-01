Spectacle de magie de noël Ouistreham

Spectacle de magie de noël

11 Rue des Arts Ouistreham Calvados

Début : 2025-12-18 18:00:00

2025-12-18

Plongez dans la féerie des fêtes avec un spectacle de magie enchanteur, spécialement conçu pour Noël. Venez émerveiller petits et grands et partager un moment de rêve et de surprises.

English : Spectacle de magie de noël

Immerse yourself in the enchantment of the festive season with an enchanting magic show, specially designed for Christmas. Come and amaze young and old alike, and share a moment of dreams and surprises.

German : Spectacle de magie de noël

Tauchen Sie ein in den Zauber der Festtage mit einer bezaubernden Zaubershow, die speziell für Weihnachten konzipiert wurde. Bringen Sie Groß und Klein zum Staunen und teilen Sie einen Moment voller Träume und Überraschungen.

Italiano :

Immergetevi nell’incanto delle feste con un incantevole spettacolo di magia, pensato appositamente per il Natale. Venite a stupire grandi e piccini e a condividere un momento di sogni e sorprese.

Espanol :

Sumérjase en el encanto de las fiestas con un encantador espectáculo de magia, especialmente diseñado para Navidad. Venga a sorprender a grandes y pequeños y a compartir un momento de sueños y sorpresas.

