SPECTACLE DE MAGIE EN CLOSE-UP

Loupian Hérault

Tarif : – –

Un spectacle où la magie se déroule sous leurs yeux et dans les mains du public présent, sans effets spéciaux, ni trucages à distance.

La commune de Loupian vous propose un spectacle de magie en “close-up”, également appelée, magie de proximité, où les tours sont réalisés juste devant vous pour une expérience interactive et immersive !Un spectacle où la magie se déroule sous leurs yeux et dans les mains du public présent, sans effets spéciaux, ni trucages à distance.Rendez-vous le samedi 21 Février à la médiathèque Stéphane Hessel.Entrée libre. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

English :

A show where the magic takes place before their eyes and in the hands of the audience, with no special effects or remote tricks.

