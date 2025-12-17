Spectacle de magie et close-up Médiathèque de Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel
Spectacle de magie et close-up Médiathèque de Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel mercredi 17 décembre 2025.
Spectacle de magie et close-up
Médiathèque de Villaines-la-Juhel 5 bis Rue des Rosiers Villaines-la-Juhel Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 18:30:00
fin : 2025-12-17 19:30:00
Date(s) :
2025-12-17
Spectacle de magie et close-up par Arnaud Ledauphin
Arnaud Ledauphin est magicien, mentaliste et musicien, domicilié à Mayenne.
A l’approche de Noël c’est un spectacle familial de close-up et de magie de proximité, un art subtil mêlant adresse et convivialité. Quand dextérité, humour et élégance se fondent pour émerveiller, surprendre et divertir…
Sur réservation. .
Médiathèque de Villaines-la-Juhel 5 bis Rue des Rosiers Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire mediatheque@cc-montdesavaloirs.fr
English :
Close-up magic show by Arnaud Ledauphin
German :
Zauber- und Close-up-Show von Arnaud Ledauphin
Italiano :
Spettacolo di magia ravvicinata di Arnaud Ledauphin
Espanol :
Espectáculo de magia de cerca de Arnaud Ledauphin
L’événement Spectacle de magie et close-up Villaines-la-Juhel a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs