Spectacle de magie et de mentalisme Salon des Illusions Reims
Spectacle de magie et de mentalisme Salon des Illusions Reims dimanche 8 mars 2026.
Spectacle de magie et de mentalisme
Salon des Illusions 61 Rue Pierret Reims Marne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08 2026-04-03
Tout public
Cyril Regard présente son nouveau spectacle au Salon des Illusions Carte Postale.
Pour cette troisième saison au Salon des Illusions, Cyril a choisi un thème très particulier, qui fait référence aux voyages, à l’enfance et aux liens émotionnels qui nous unissent…
D’un objet simple et ordinaire, le spectacle transforme notre regard et nous plonge, au travers d’expériences de magie et de mentalisme jamais vues, dans l’émerveillement et le partage.
20 places seulement pour chaque spectacle.
Chaque spectateur participe.
Un voyage fantastique et poétique.
Durée 1h20. .
Salon des Illusions 61 Rue Pierret Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de magie et de mentalisme
L’événement Spectacle de magie et de mentalisme Reims a été mis à jour le 2026-02-11 par ADT de la Marne