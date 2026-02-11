Spectacle de magie et de mentalisme Salon des Illusions Reims

Spectacle de magie et de mentalisme

Salon des Illusions 61 Rue Pierret Reims Marne

Tarif : 50 EUR

Début : 2026-03-08 16:00:00

2026-03-08 2026-04-03

Tout public

Cyril Regard présente son nouveau spectacle au Salon des Illusions Carte Postale.

Pour cette troisième saison au Salon des Illusions, Cyril a choisi un thème très particulier, qui fait référence aux voyages, à l’enfance et aux liens émotionnels qui nous unissent…

D’un objet simple et ordinaire, le spectacle transforme notre regard et nous plonge, au travers d’expériences de magie et de mentalisme jamais vues, dans l’émerveillement et le partage.

20 places seulement pour chaque spectacle.

Chaque spectateur participe.

Un voyage fantastique et poétique.

Durée 1h20. .

Salon des Illusions 61 Rue Pierret Reims 51100 Marne Grand Est

