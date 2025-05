Spectacle de magie et repas – Esprels, 24 mai 2025 12:00, Esprels.

Haute-Saône

Spectacle de magie et repas salle des fêtes Esprels Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 12:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Venez profiter d’un repas Couscous et d’un grand show de magie à la salle des fêtes d’Esprels. Mentalisme, hypnose et grande illusion.

Evènement au profit de l’association CLIFRANSEP (clinique franc-comtoise de la sclérose en plaques) pour la mise en place d’actions au bénéfice des malades et / ou des aidants.

Inscription via le QR Code sur l’affiche, avant le 14 mai. .

salle des fêtes

Esprels 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

