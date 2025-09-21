Spectacle de Magie: Expert en magie incroyablement stupide Glisy

Spectacle de Magie: Expert en magie incroyablement stupide Glisy dimanche 21 septembre 2025.

PLAINE DES ECHAILLONS Glisy Somme

Gratuit

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 16:40:00

2025-09-21

LES DEMENTED BROTHERS

Magie stupid…stupéfiante

TOUT PUBLIC

Ils sont doués, ils sont sérieux, ils sont talentueux… du moins, ils y croient à fond ! Découvrez leur univers magiquement stupi…stupéfiant ! Après avoir parcouru le monde entier à la recherche des secrets de magie les mieux gardés… Ils viennent pour vous présenter le fruit de leurs recherches. Un condensé de tentatives de faire de la magie époustouflante. Disparition de foulards, fakirisme de pince à linge, domptage de serpent à la flûte à bec, disparition dans la grosse boîte en bois … Leurs tentatives pour vous impressionner seront nombreuses. Vont-ils réussir à vous époustoufler ? C’est sûr. À 100%. Moins quelques pourcents, peut-être. Mais ce n’est pas entièrement sûr non plus. Ils vont faire le mieux possible en tous cas. Découvrez l’univers magiquement décalé des DEMENTED BROTHERS, entre cabaret, clown et clichés de magie !

PRODUCTION LBH Production | ÉQUIPE ARTISTIQUE Simon HERLIN, comédien, Alessandro CAROCCI, comédien, Victor DELY, régisseur DIFFUSION Aurélia Chintemi AVEC LE SOUTIEN DE La Fédération Wallonie-Bruxelles, Le centre culturel du Pays des Collines, Les Riches Claires, La Roseraie, La Tchache

Lien vidéo https://youtu.be/HQVXEVVSeSQ 0 .

PLAINE DES ECHAILLONS Glisy 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

