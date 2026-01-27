Spectacle de MAGIE Salle des fêtes Genouilly
Spectacle de MAGIE Salle des fêtes Genouilly samedi 28 février 2026.
Spectacle de MAGIE
Salle des fêtes Rue de l’Eglise Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 17:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Et si la magie devenait réelle?
Denis le Magicien vous propose 2h de show.
Venez partager ce moment magique en famille !
Réservez vos places via le QR code, par mail ou par téléphone.
Petites douceurs pour le goûter et boissons pour vous désaltérer. .
Salle des fêtes Rue de l’Eglise Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 21 69 31 comitegenouilly@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de MAGIE
L’événement Spectacle de MAGIE Genouilly a été mis à jour le 2026-01-27 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II