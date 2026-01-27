Spectacle de MAGIE Salle des fêtes Genouilly

Spectacle de MAGIE

Salle des fêtes Rue de l’Eglise Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Et si la magie devenait réelle?

Denis le Magicien vous propose 2h de show.

Venez partager ce moment magique en famille !

Réservez vos places via le QR code, par mail ou par téléphone.

Petites douceurs pour le goûter et boissons pour vous désaltérer. .

Salle des fêtes Rue de l’Eglise Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 21 69 31 comitegenouilly@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de MAGIE

L’événement Spectacle de MAGIE Genouilly a été mis à jour le 2026-01-27 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II