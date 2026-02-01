SPECTACLE DE MAGIE GIOVANNI Les Angles
SPECTACLE DE MAGIE GIOVANNI Les Angles samedi 28 février 2026.
SPECTACLE DE MAGIE GIOVANNI
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 22:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Spectacle de magie, mentalisme, hypnose avec Giovanni. Pour petits et grands. Rêvez les yeux grands ouverts . Ouverture des portes à 19h45. Possibilité de réserver sur le site https://lesangles.com…
.
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Magic show, mentalism, hypnosis with Giovanni. For young and old. Dream with your eyes wide open . Doors open at 7.45pm. Reservations can be made at https://lesangles.com…
L’événement SPECTACLE DE MAGIE GIOVANNI Les Angles a été mis à jour le 2026-01-30 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION