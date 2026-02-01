SPECTACLE DE MAGIE GIOVANNI

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Spectacle de magie, mentalisme, hypnose avec Giovanni. Pour petits et grands. Rêvez les yeux grands ouverts . Ouverture des portes à 19h45. Possibilité de réserver sur le site https://lesangles.com…

.

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Magic show, mentalism, hypnosis with Giovanni. For young and old. Dream with your eyes wide open . Doors open at 7.45pm. Reservations can be made at https://lesangles.com…

L’événement SPECTACLE DE MAGIE GIOVANNI Les Angles a été mis à jour le 2026-01-30 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION