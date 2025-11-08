Spectacle de magie Halloween Espace Saint-Exupéry L’Houmeau

samedi 8 novembre 2025.

Spectacle de magie Halloween

Espace Saint-Exupéry 2 rue des sports L’Houmeau Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Une soirée envoûtante avec La promotion de l’Houmeau et Les Amis de la Magie ! Plongez dans un univers d’Halloween où grandes illusions et magie spectrale vous attendent.

English : Magic show Halloween

An enchanting evening with La promotion de l?Houmeau and Les Amis de la Magie! Immerse yourself in a Halloween world of grand illusions and spectral magic.

German : Zaubervorstellung Halloween

Ein bezaubernder Abend mit der Förderung von L’Houmeau und Les Amis de la Magie! Tauchen Sie ein in eine Halloween-Welt, in der große Illusionen und gespenstische Magie auf Sie warten.

Italiano :

Una serata incantevole con La promotion de l’Houmeau e Les Amis de la Magie! Immergetevi in un mondo di Halloween fatto di grandi illusioni e magia spettrale.

Espanol : Espectáculo de magia Halloween

¡Una velada encantadora con La promotion de l’Houmeau y Les Amis de la Magie! Sumérjase en un mundo de Halloween de grandes ilusiones y magia espectral.

L’événement Spectacle de magie Halloween L’Houmeau a été mis à jour le 2025-10-18 par Nous La Rochelle