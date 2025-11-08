Spectacle de magie Halloween Espace Saint-Exupéry L’Houmeau
Spectacle de magie Halloween Espace Saint-Exupéry L’Houmeau samedi 8 novembre 2025.
Spectacle de magie Halloween
Espace Saint-Exupéry 2 rue des sports L’Houmeau Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Une soirée envoûtante avec La promotion de l’Houmeau et Les Amis de la Magie ! Plongez dans un univers d’Halloween où grandes illusions et magie spectrale vous attendent.
Espace Saint-Exupéry 2 rue des sports L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Magic show Halloween
An enchanting evening with La promotion de l?Houmeau and Les Amis de la Magie! Immerse yourself in a Halloween world of grand illusions and spectral magic.
German : Zaubervorstellung Halloween
Ein bezaubernder Abend mit der Förderung von L’Houmeau und Les Amis de la Magie! Tauchen Sie ein in eine Halloween-Welt, in der große Illusionen und gespenstische Magie auf Sie warten.
Italiano :
Una serata incantevole con La promotion de l’Houmeau e Les Amis de la Magie! Immergetevi in un mondo di Halloween fatto di grandi illusioni e magia spettrale.
Espanol : Espectáculo de magia Halloween
¡Una velada encantadora con La promotion de l’Houmeau y Les Amis de la Magie! Sumérjase en un mundo de Halloween de grandes ilusiones y magia espectral.
