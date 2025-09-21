Spectacle de magie historique au château de la Garenne Château de la Garenne Argentonnay

Spectacle de magie historique au château de la Garenne Dimanche 21 septembre, 10h00 Château de la Garenne Deux-Sèvres

Gratuit.

2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pierre et Jeanne en 1900 au Château de la Garenne

Rejoignez Pierre et Jeanne aux Journées Européennes du Patrimoine au Château de la Garenne, le 21 sept prochain

Le passe-temps favori de Pierre, c’est d’arnaquer les braves gens pour gagner sa croute…

Ce qui n’est pas toujours du goût de Jeanne… enfin, ça c’est ce qu’elle fait croire aux badauds pour les rassurer, parce que si elle peut gagner leur confiance alors elle devient redoutable !

Spectacle de magie « Pierre et Jeanne en 1900 » avec Mehdi Ouazzani Magicien et Virginie Fouquet

Château de la Garenne La garenne, 79290 Val en Vignes Argentonnay 79150 Ulcot Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine L’histoire du château de La Garenne est peu connue.

On sait que cette seigneurie était à la fin du XVIe siècle la propriété de la famille Villeneuve Laspoix, qu’elle passa par la suite entre les mains de Jean de Liniers, puis à Jacques Rougier en 1602. Dix ans plus tard, la Garenne appartenait à René de Gausserant. À la fin du XVIIe siècle, Jacques Herbert, chevalier, seigneur de Bellefonds, la Garenne et Mibertin, demeurait en sa maison noble de la Garenne. Au milieu du siècle suivant, le domaine était possédé par Louis de Vieilban de la Porte. Après la Révolution, la Garenne était toujours aux mains de cette famille représentée par Henry Alcibiade de Vieilban qui y mourut en 1876.

Le logis est une construction rectangulaire qui se dresse au fond de la cour carrée sur laquelle s’appuient les dépendances placées en retour d’équerre, formant ainsi la cour d’honneur. L’aile gauche côté Nord abrite une chapelle dédiée à Notre-Dame du Rosaire et à Saint-Dominique. L’aile sud abrite un four à pain, un four à pâtisserie et le pigeonnier.

Cet ensemble est entouré de douves en eau toute l’année et d’un parc aux arbres centenaires. À l’origine, l’ensemble du bâti devait être entouré de 4 tours, deux d’entre elles actuellement en partie arasées sont encore visibles et présentent la particularité d’être en forme en éperon. Prendre la grande allée sur la D31 entre Cersay et Argenton Les vallées. Coordonnées GPS : 47.027151,-0.38048. Adresse : 3 lieu dit la garenne 79290 Val en Vignes.

© Medhi Ouazzani