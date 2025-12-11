Spectacle de magie Illusions (in)contrôlées Rue Jean Urruty Saint-Palais

Spectacle de magie Illusions (in)contrôlées

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Mélangez un brin de folie, une bonne dose d’autodérision et une pincée d’improvisation, secouez bien fort et vous obtiendrez le magicien Paulo! Paulo nous présente son spectacle de magie moderne, participatif et tout public Illusions (in)contrôlées . Ce spectacle est accessible à tous, petits et grands. Il mêle habilement manipulations visuelles, expériences de mentalisme et humour, créant une atmosphère à la fois intrigante et conviviale. Dans Illusions (in)contrôlées , le public devient acteur chacun des numéros est pensé pour interagir avec les spectateurs.

Entre manipulations bluffantes et expériences mentales déconcertantes, Paulo repousse les limites du réel dans un univers où tout semble possible…et rien n’est sous contrôle (ou presque). Spectacle au bénéfice de l’APE AGIL de Gabat, suivi d’une vente de talos (sur place ou à emporter). .

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20

English : Spectacle de magie Illusions (in)contrôlées

L’événement Spectacle de magie Illusions (in)contrôlées Saint-Palais a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Pays Basque