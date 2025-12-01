SPECTACLE DE MAGIE JEUNE PUBLIC Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

SPECTACLE DE MAGIE JEUNE PUBLIC

PENICHE DIDASCALIE Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

2025-12-20 2025-12-21

Spectacle de Noël magique et poétique Le Voyage Magique de Noël

À partir de 6 mois jusqu’à 8 ans

Durée 30 mn

Tarif 7€ .

Rue Federico Garcia Lorca PENICHE DIDASCALIE Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

English :

Magical and poetic Christmas show Le Voyage Magique de Noël (The Magical Christmas Journey)

