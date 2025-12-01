SPECTACLE DE MAGIE JEUNE PUBLIC Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne
SPECTACLE DE MAGIE JEUNE PUBLIC Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne samedi 20 décembre 2025.
SPECTACLE DE MAGIE JEUNE PUBLIC
Rue Federico Garcia Lorca PENICHE DIDASCALIE Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20 17:30:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
Spectacle de Noël magique et poétique Le Voyage Magique de Noël
À partir de 6 mois jusqu’à 8 ans
Durée 30 mn
Tarif 7€ .
Rue Federico Garcia Lorca PENICHE DIDASCALIE Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
English :
Magical and poetic Christmas show Le Voyage Magique de Noël (The Magical Christmas Journey)
L’événement SPECTACLE DE MAGIE JEUNE PUBLIC Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2025-12-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE