SPECTACLE DE MAGIE JEUNE PUBLIC Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Rue Federico Garcia Lorca PENICHE DIDASCALIE Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-23 10:30:00

2025-12-22 2025-12-23

Spectacle de magie jeune public Zizanie à la ferme de Noël

Aujourd’hui, c’est un grand jour ! Pour la première fois, Lisette doit s’occuper toute seule de la ferme familiale. Dès le chant du coq, les catastrophes magiques s’enchaînent Les bottes de foin se transforment, les animaux se mettent à parler et le tracteur s’envole ! Vite ! Il faut aider Lisette à remettre tout en ordre avant le retour de ses parents ! Laissez-vous emporter par le rythme effréné de cette comédie magique et interactive…

Ce spectacle est adapté au très jeune public la participation de l’enfant est souvent recherchée, sans oublier les adultes qui rient aux nombreux clins d’œil qui leur sont adressés !

A partir de 6 mois jusqu’à 7 ans

Durée 30 mn .

English :

Zizanie à la ferme de Noël magic show for young audiences

