Spectacle de magie Juminiman &Co

Le Clos du Moulin Luceau Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Spectacle de magie Juminiman &Co

Un spectacle de magie pour tous les publics. Buvette et gourmandises sur place. Un moment convivial en famille. Places limitées, réservez vite ! .

Le Clos du Moulin Luceau 72500 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Juminiman &Co magic show

L’événement Spectacle de magie Juminiman &Co Luceau a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Vallée du Loir