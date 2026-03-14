Spectacle de magie Juminiman &Co Luceau
Spectacle de magie Juminiman &Co Luceau samedi 11 avril 2026.
Spectacle de magie Juminiman &Co
Le Clos du Moulin Luceau Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Spectacle de magie Juminiman &Co
Un spectacle de magie pour tous les publics. Buvette et gourmandises sur place. Un moment convivial en famille. Places limitées, réservez vite ! .
Le Clos du Moulin Luceau 72500 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Juminiman &Co magic show
L’événement Spectacle de magie Juminiman &Co Luceau a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Vallée du Loir