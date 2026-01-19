Spectacle de magie Salle des Fêtes La Bresse
Spectacle de magie Salle des Fêtes La Bresse mercredi 25 février 2026.
Spectacle de magie
Salle des Fêtes Rampe de l’Hôtel de Ville La Bresse Vosges
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 17:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Spectacle de magie Les secrets du grenier par Clément Demangel. Spectacle pour les enfants dès 3 ans, à partir de 17h. Entrée libre sans réservation. Places limitéesEnfants
Salle des Fêtes Rampe de l’Hôtel de Ville La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21 info@labresse.fr
Magic show Les secrets du grenier by Clément Demangel. Show for children aged 3 and over, from 5pm. Free admission without reservation. Limited seating
