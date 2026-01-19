Spectacle de magie Salle des Fêtes La Bresse

Spectacle de magie

Salle des Fêtes Rampe de l’Hôtel de Ville La Bresse Vosges

Gratuit

Gratuit

Mercredi 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

2026-02-25

Spectacle de magie Les secrets du grenier par Clément Demangel. Spectacle pour les enfants dès 3 ans, à partir de 17h. Entrée libre sans réservation. Places limitéesEnfants

Salle des Fêtes Rampe de l’Hôtel de Ville La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21 info@labresse.fr

English :

Magic show Les secrets du grenier by Clément Demangel. Show for children aged 3 and over, from 5pm. Free admission without reservation. Limited seating

