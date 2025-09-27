Spectacle de magie La vraie vie d’un magicien par Adrien WILD Ingersheim

Spectacle de magie La vraie vie d’un magicien par Adrien WILD Ingersheim samedi 27 septembre 2025.

Spectacle de magie La vraie vie d’un magicien par Adrien WILD

17 rue des Trois-Epis Ingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Préparez-vous à vivre une soirée magique, drôle et pleine d’émotions avec Adrien Wild, l’un des magiciens les plus surprenants de sa génération !

Préparez-vous à vivre une soirée magique, drôle et pleine d’émotions avec Adrien Wild, l’un des magiciens les plus surprenants de sa génération !

Dans son spectacle « La Vraie Vie d’un Magicien », Adrien nous ouvre les portes de son univers un voyage captivant entre confidences, illusions spectaculaires et clins d’œil aux grands classiques de la magie… revisités avec audace !

Un spectacle autobiographique et interactif, salué par la critique et récemment nominé finaliste du Spectacle Magique de l’Année 2024 par la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. .

17 rue des Trois-Epis Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 90 10 culturecom@ville-ingersheim.fr

English :

Get ready for an evening of magic, fun and emotion with Adrien Wild, one of the most surprising magicians of his generation!

German :

Machen Sie sich bereit für einen magischen, lustigen und emotionalen Abend mit Adrien Wild, einem der überraschendsten Zauberer seiner Generation!

Italiano :

Preparatevi a una serata di magia, divertimento ed emozioni con Adrien Wild, uno dei maghi più sorprendenti della sua generazione!

Espanol :

Prepárese para una noche de magia, diversión y emoción con Adrien Wild, ¡uno de los magos más sorprendentes de su generación!

L’événement Spectacle de magie La vraie vie d’un magicien par Adrien WILD Ingersheim a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme de Colmar