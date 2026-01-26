Spectacle de magie

Le Merzer Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 16:30:00

L’association de la bibliothèque invite le magicien Fabien Morin.

A la salle des fêtes, sur réservation au 06 52 91 16 28, 5€ et gratuit moins de 3 ans. .

Le Merzer 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 91 16 28

