Spectacle de Magie L’enfant magicien Pradines

Spectacle de Magie L’enfant magicien Pradines mercredi 22 octobre 2025.

Spectacle de Magie L’enfant magicien

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

L’enfant magicien est un spectacle de magie théâtralisé qui se démarque par sa singularité dans l’approche envers les enfants et son côté très humoristique qui plaira aux parents !

Notre artiste nous transporte dans son univers en nous racontant comment il est devenu magicien à l’âge de 8 ans

L’enfant magicien est un spectacle de magie théâtralisé qui se démarque par sa singularité dans l’approche envers les enfants et son côté très humoristique qui plaira aux parents !

Notre artiste nous transporte dans son univers en nous racontant comment il est devenu magicien à l’âge de 8 ans. Il partagera avec les enfants les secrets de la magie et vous découvrirez tous les avantages d’être magicien. Au travers de ses numéros, les enfants auront l’opportunité de monter sur scène et de devenir de véritables magiciens en herbe. C’est un élément clé qui rend ce spectacle unique !

Ce spectacle propose une double lecture il est bien évidemment divertissant pour les enfants, mais également très apprécié par les adultes qui les accompagnent ! .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

L?enfant magicien is a theatrical magic show that stands out for its unique approach to children and its humorous side, which is sure to please parents!

Our artist transports us into his world, telling us how he became a magician at the age of 8

German :

L’enfant magicien ist eine theatralische Zaubershow, die sich durch ihre Einzigartigkeit in der Herangehensweise an Kinder und ihre sehr humorvolle Seite auszeichnet, die auch Eltern gefallen wird!

Unser Künstler entführt uns in seine Welt und erzählt uns, wie er im Alter von 8 Jahren zum Zauberer wurde

Italiano :

L’enfant magicien è uno spettacolo di magia teatrale che si distingue per il suo approccio unico ai bambini e per il suo lato altamente umoristico, che piacerà anche ai genitori!

Il nostro performer ci porta nel suo mondo, raccontandoci come è diventato un mago all’età di 8 anni

Espanol :

L’enfant magicien es un espectáculo de magia teatral que destaca por su enfoque único para los niños y su lado altamente humorístico, ¡que también atraerá a los padres!

Nuestro artista nos adentra en su mundo y nos cuenta cómo se hizo mago a los 8 años

L’événement Spectacle de Magie L’enfant magicien Pradines a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Cahors Vallée du Lot