Tours de magie, récits étranges et magiques dans une atmosphère intimiste avec Dr Troll. 2 représentations à 17h et 18h. Réservation obligatoire avant le 17 octobre. Durée 55 minutes. A partir de 7 ans.

La Cie Dr Troll a en charge la valorisation de la collection personnelle de Hector Law de Lauriston, un magicien historien du 20ème siècle.

Une boite contenant une trentaine de petites breloques est présentée au public.

Chaque breloque correspond à une histoire dont les vestiges authentiques reposent dans un magnifique cabinet de curiosité. Les spectateurs choisissent quelques breloques, et les histoires peuvent commencer…

Le magicien embarque alors les auditeurs au sein d’un récit étrange et magique dans une atmosphère très intimiste.

Retrouvez Dr Troll en spectacle avec « Les Mémoires du Lord Hector » à Arvieu et Ségur. Consultez le programme complet du festival d’automne sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Ce festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. .

Salmiech 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 72 39

English :

Magic tricks, strange and magical tales in an intimate atmosphere with Dr Troll. 2 performances at 5pm and 6pm. Reservations required by October 17. Running time 55 minutes. Ages 7 and up.

German :

Zaubertricks, seltsame und magische Erzählungen in einer intimen Atmosphäre mit Dr. Troll. 2 Vorstellungen um 17 Uhr und 18 Uhr. Reservierung vor dem 17. Oktober erforderlich. Dauer 55 Minuten. Ab 7 Jahren.

Italiano :

Trucchi di magia, racconti strani e magici in un’atmosfera intima con il Dr Troll. 2 spettacoli alle 17.00 e alle 18.00. Da prenotare entro il 17 ottobre. Durata 55 minuti. Dai 7 anni in su.

Espanol :

Trucos de magia, cuentos extraños y mágicos en un ambiente íntimo con el Dr. Troll. 2 funciones a las 17.00 y a las 18.00 h. Reserva obligatoria antes del 17 de octubre. Duración 55 minutos. A partir de 7 años.

