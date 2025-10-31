Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle de magie Salle des fêtes Les Rousses

Spectacle de magie Salle des fêtes Les Rousses lundi 22 décembre 2025.

Spectacle de magie

Salle des fêtes La Doye Les Rousses Jura

Spectacle de magie pour les enfants.
Animation organisée par la Mairie des Rousses.   .

Salle des fêtes La Doye Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

