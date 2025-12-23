Spectacle de magie Magika, Frœschwiller

Spectacle de magie Magika

15 rue Principale Frœschwiller Bas-Rhin

Dimanche 2026-02-08 15:00:00

Assistez à un spectacle de magie interactif où Steven et sa partenaire, Aurélie, vous transportent dans un monde rempli d’émotions, de mystère et d’humour. Sur inscription.

Voici quelques exemples de ce que vous verrez Aurélie s’envole dans les airs ; Steven transperce des boîtes où se trouve sa partenaire ; Changements instantanés de place et de costumes …

Une expérience participative où petits et grands montent sur scène, se transforment en magiciens et participent activement aux numéros. Un moment inoubliable pour toute la famille ! .

15 rue Principale Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 30 08 22 pommes.rainette@gmail.com

Attend an interactive magic show where Steven and his partner, Aurélie, transport you into a world filled with emotion, mystery and humor. Registration required.

