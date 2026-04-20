Spectacle de Magie Mentale Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer
Spectacle de Magie Mentale Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer samedi 2 mai 2026.
Courseulles-sur-Mer
Spectacle de Magie Mentale
Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:02:00
fin : 2026-05-02 19:03:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Spectacle où le mentalisme rencontre le numérique, où l’humain se mesure à la machine, et où chaque spectateur devient un acteur essentiel. Sur réservation
En décembre dernier vous avez peut-être assisté(e) au spectacle Le Troisième Oeil de Scorpène, magicien mentaliste en résidence Au Charbon.
Vous avez été nombreuses et nombreux à vous laisser surprendre par son univers et son talent.
Aujourd’hui, nous avons une excellente nouvelle Scorpène vous propose une création totalement inédite.
Prophilaxy — Le nouveau spectacle immersif et interactif de Scorpène
Un spectacle où le mentalisme rencontre le numérique, où l’humain se mesure à la machine, et où chaque spectateur devient un acteur essentiel.
Prêt à tester les limites de votre esprit.
Une création exclusive made in Charbon proposée dans la continuité de notre exploration du numérique initiée lors de l’évènement Tous Connectés en mars dernier.
Deux représentations programmées le samedi 2 et le dimanche 3 MAI 2026
La billetterie est ouverte vous pouvez réserver votre place dès maintenant en ligne, par mail ou par téléphone (02 31 77 06 69)
Lien billetterie https://www.aucharbonnormandie.com/prophylaxie-spectacle-de-magie-avec-scorpene .
Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69 info@aucharbonnormandie.com
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English : Spectacle de Magie Mentale
A show where mentalism meets digital technology, where humans meet machines, and where each spectator becomes a key player. By reservation only
L’événement Spectacle de Magie Mentale Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité
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