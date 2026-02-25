Spectacle de magie mentaliste Salle socioculturelle Bellenaves

Spectacle de magie mentaliste

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 20:00:00

2026-03-07

Circo Aero présente Une séance peu ordinaire , un spectacle de magie mentaliste. Réservation indispensable.

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Circo Aero presents Une séance peu ordinaire , a mentalist magic show. Reservations essential.

