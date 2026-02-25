Spectacle de magie mentaliste Salle socioculturelle Bellenaves
Spectacle de magie mentaliste Salle socioculturelle Bellenaves samedi 7 mars 2026.
Spectacle de magie mentaliste
Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 20:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Circo Aero présente Une séance peu ordinaire , un spectacle de magie mentaliste. Réservation indispensable.
.
Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Circo Aero presents Une séance peu ordinaire , a mentalist magic show. Reservations essential.
L’événement Spectacle de magie mentaliste Bellenaves a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Val de Sioule