Spectacle de magie mentaliste Salle socioculturelle Bellenaves

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier

Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 20:00:00

2026-03-07

Circo Aero présente Une séance peu ordinaire , un spectacle de magie mentaliste. Réservation indispensable.
Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 

English :

Circo Aero presents Une séance peu ordinaire , a mentalist magic show. Reservations essential.

