SPECTACLE DE MAGIE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le Melice vous propose une soirée magique avec un dîner-spectacle dédié à la magie. Retrouvez le magicien de talent Magictime pour une performance immersive et pleine de surprises, idéale pour passer un moment agréable autour du bassin Jacques-Cœur.

Le Melice vous propose une soirée magique avec un dîner-spectacle dédié à la magie. Retrouvez le magicien de talent Magictime pour une performance immersive et pleine de surprises, idéale pour passer un moment agréable autour du bassin Jacques-Cœur.

Le rendez-vous est fixé au mercredi 21 février, alors save the date !

Service dès 19h, puis place au show à 21h.

Vous pouvez choisir de manger avant, pendant ou après le spectacle. L’entrée est gratuite et la carte habituelle sera disponible.

Une belle occasion de venir dîner, se laisser émerveiller et profiter d’une ambiance détendue à Port-Marianne.

Réservez votre place dès maintenant sur le site Internet

Entrée libre Carte habituelle .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 70 52 68 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Melice offers you a magical evening with a dinner show dedicated to magic. Join talented magician Magictime for an immersive performance full of surprises, ideal for spending a pleasant moment around the Bassin Jacques-C?ur.

L’événement SPECTACLE DE MAGIE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-05 par 34 OT MONTPELLIER