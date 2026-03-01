Spectacle de magie Neuillé-le-Lierre
Spectacle de magie Neuillé-le-Lierre samedi 28 mars 2026.
Spectacle de magie
Neuillé-le-Lierre Indre-et-Loire
Début : Samedi 2026-03-28 18:00:00
Spectacle de magie le 28 mars 2026.
Assistez au spectacle de magie de Nico le Magicien, le 28 mars 2026, proposé par l’APE des écoles de Montreuil-en-Touraine et Neuillé-le-Lierre.
A la salle des fêtes de Neuillé-le-Lierre.
2 représentations. Réservation conseillée.
Petite restauration et buvette sur place.
Les fonds récoltés serviront à financer les sorties et activités scolaires. .
Neuillé-le-Lierre 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 43 82 08
English : Magic show
Magic show on 28th March 2026.
