Spectacle de magie

Neuillé-le-Lierre Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Spectacle de magie le 28 mars 2026.

Assistez au spectacle de magie de Nico le Magicien, le 28 mars 2026, proposé par l’APE des écoles de Montreuil-en-Touraine et Neuillé-le-Lierre.

A la salle des fêtes de Neuillé-le-Lierre.

2 représentations. Réservation conseillée.

Petite restauration et buvette sur place.

Les fonds récoltés serviront à financer les sorties et activités scolaires. .

Neuillé-le-Lierre 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 43 82 08

English : Magic show

Magic show on 28th March 2026.

