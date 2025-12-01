Spectacle de Magie pour enfants Salle de spectacle Aulnay

Spectacle de Magie pour enfants

Salle de spectacle 4 Place Charles de Gaulle Aulnay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Spectacle de magie pour enfants à 17h00 à l’occasion du Marché de Noël avec Magic Country

Salle de spectacle 4 Place Charles de Gaulle Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 02 accueil@aulnay-de-saintonge.fr

English :

Magic show for children at 5.00 pm at the Christmas Market with Magic Country

L’événement Spectacle de Magie pour enfants Aulnay a été mis à jour le 2025-12-12 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme