Spectacle de magie pour Halloween Caveau des maréchaux Semur-en-Auxois

Spectacle de magie pour Halloween

Caveau des maréchaux 25 rue de la liberté Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Le Centre Social de Semur en Auxois organise à destination des familles qui le souhaitent un après-midi d’Halloween.

Au programme

14h30 spectacle de magie animé par Anael

15h30 jeux en bois

16h00 gouter, soupe de la sorcière

GRATUIT ET OUVERT A TOUS .

Caveau des maréchaux 25 rue de la liberté Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 09 27 animations.semur@gmail.com

