Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle de magie pour Halloween Caveau des maréchaux Semur-en-Auxois

Spectacle de magie pour Halloween Caveau des maréchaux Semur-en-Auxois vendredi 31 octobre 2025.

Spectacle de magie pour Halloween

Caveau des maréchaux 25 rue de la liberté Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :
2025-10-31

Le Centre Social de Semur en Auxois organise à destination des familles qui le souhaitent un après-midi d’Halloween.
Au programme
14h30 spectacle de magie animé par Anael
15h30 jeux en bois
16h00 gouter, soupe de la sorcière

GRATUIT ET OUVERT A TOUS   .

Caveau des maréchaux 25 rue de la liberté Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 09 27  animations.semur@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de magie pour Halloween Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-10-14 par OT des Terres d’Auxois