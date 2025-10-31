Spectacle de magie pour Halloween Caveau des maréchaux Semur-en-Auxois
Spectacle de magie pour Halloween
Caveau des maréchaux 25 rue de la liberté Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
2025-10-31
Le Centre Social de Semur en Auxois organise à destination des familles qui le souhaitent un après-midi d’Halloween.
Au programme
14h30 spectacle de magie animé par Anael
15h30 jeux en bois
16h00 gouter, soupe de la sorcière
GRATUIT ET OUVERT A TOUS .
Caveau des maréchaux 25 rue de la liberté Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 09 27 animations.semur@gmail.com
