Spectacle de magie rue de Baillac Puilboreau

Spectacle de magie

rue de Baillac Salle des fêtes Baillac Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez découvrir le spectacle de magie de l’association puilboraine Les Amis de la magie, le samedi 21 février à 20h30 dans la salle Baillac et embarquez dans l’univers élégant et mystérieux du Cabaret Magique !

rue de Baillac Salle des fêtes Baillac Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 92 49 99 tony.herman.magie@gmail.com

English :

Come and discover the magic show put on by the Puilboraine association Les Amis de la magie, on Saturday February 21st at 8.30pm in the Salle Baillac, and enter the elegant and mysterious world of Cabaret Magique!

