Spectacle de Magie Salle des fêtes Puybarban
Spectacle de Magie Salle des fêtes Puybarban samedi 20 décembre 2025.
Spectacle de Magie
Salle des fêtes 27 le bourg sud Puybarban Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Spectacle de magie organisé par la commune, buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes 27 le bourg sud Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 94 mairie.puybarban@wanadoo.fr
English : Spectacle de Magie
L’événement Spectacle de Magie Puybarban a été mis à jour le 2025-12-12 par OT de l’Entre-deux-Mers