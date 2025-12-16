Spectacle de Magie Salle des fêtes Puybarban

Spectacle de Magie

Salle des fêtes 27 le bourg sud Puybarban Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Spectacle de magie organisé par la commune, buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes 27 le bourg sud Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 94 mairie.puybarban@wanadoo.fr

