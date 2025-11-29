Spectacle de magie Raconte moi ta magie – La Doline Millau
Spectacle de magie Raconte moi ta magie – La Doline Millau samedi 29 novembre 2025.
Spectacle de magie Raconte moi ta magie – La Doline
Théâtre La Doline Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Spectacle de music-hall
Raconte-moi ta magie
Spectacle de magie pour jeune public
Samedi 29 Novembre 10h30
Au Théâtre de la Doline
Matinée surprise
Ladies and Gentlemen, we are so happy to introduce the great…
Ok ok ! Le stand up n’est pas que l’affaire des américains, encore plus lorsqu’il
s’agit de stand up magique pour enfants.
C’est en réalité l’affaire de Pierr Cika, (Hypnose Xperience), qui va zigzaguer le
long de sa vie de magicien et vous en raconter quelques anecdotes, du premier
tour de sa vie, jusqu’à la recherche de son successeur, en passant par la fée avec
qui il s’est marié, il vous racontera tout !
Pierr Cika vous invite à partager un moment magique, plein de rire et d’émotion
à découvrir en famille.
Durée 45 minutes
Entrée Tarif unique 8€
Jeune public à partir de 4 ans
Réservations conseillées 05 65 58 83 40 ou sur
www.theatredeladoline.com 8 .
Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr
English :
Music hall show
German :
Musical-Hall-Show
Italiano :
Spettacolo di music-hall
Espanol :
Espectáculo de music-hall
L’événement Spectacle de magie Raconte moi ta magie – La Doline Millau a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)