Spectacle de magie Raconte moi ta magie – La Doline Millau

Spectacle de magie Raconte moi ta magie – La Doline

Théâtre La Doline Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Spectacle de music-hall

Raconte-moi ta magie

Spectacle de magie pour jeune public

Samedi 29 Novembre 10h30

Au Théâtre de la Doline

Matinée surprise

Ladies and Gentlemen, we are so happy to introduce the great…

Ok ok ! Le stand up n’est pas que l’affaire des américains, encore plus lorsqu’il

s’agit de stand up magique pour enfants.

C’est en réalité l’affaire de Pierr Cika, (Hypnose Xperience), qui va zigzaguer le

long de sa vie de magicien et vous en raconter quelques anecdotes, du premier

tour de sa vie, jusqu’à la recherche de son successeur, en passant par la fée avec

qui il s’est marié, il vous racontera tout !

Pierr Cika vous invite à partager un moment magique, plein de rire et d’émotion

à découvrir en famille.

Durée 45 minutes

Entrée Tarif unique 8€

Jeune public à partir de 4 ans

Réservations conseillées 05 65 58 83 40 ou sur

www.theatredeladoline.com 8 .

Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr

