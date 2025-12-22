Spectacle de Magie Retour en Enfance Le Rêve de Florian, Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Spectacle de Magie Retour en Enfance Le Rêve de Florian

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Pour fêter le début de la nouvelle année, La Ville de Sainte-Adresse convie petits et grands à assister à un spectacle de magie, proposé par Florian Flop, magicien normand. C’est une belle occasion pour ajouter quelques touches de grandiose pour votre année 2026 !

Le spectacle sera suivi d’un goûter pour les enfants. .

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 05 07 communication@sainte-adresse.fr

