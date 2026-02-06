Spectacle de magie Stand Up Magic Nicolas Ribs

Rue Pannard Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Stand Up Magic Nicolas Ribs, dans le cadre de la saison culturelle beauperchoise 2026.

Venez assister au spectacle de Stand Up Magic de Nicolas Ribs, à la salle Pannard de Courville-sur-Eure.

Dans son one-man show Stand Up Magic, Nicolas présente une magie moderne et interactive. Son expérience dans les plus grandes télévisions du monde lui permet de gérer le public avec aisance et vous permettra de vivre une expérience unique !

Tout public

Durée 1h30

Réservation sur www.courville-sur-eure.fr

En collaboration avec la commune de Courville-sur-Eure. 15 .

Rue Pannard Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 07 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stand Up Magic Nicolas Ribs, as part of the 2026 Beauperchois cultural season.

L’événement Spectacle de magie Stand Up Magic Nicolas Ribs Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-02-06 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE